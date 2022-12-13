На углу улиц Садовой и Гороховой в аварию попали фургон и легковушка

Мужчина, разгружавший рядом фургон, чудом не попал под колеса: за пару секунд до аварии он зашёл в кузов.

Утром 29 мая в центре Петербурга легковушка на скорости врезалась в стену дома, пробив витрину кафе-шавермы. При этом, чудом не пострадал водитель, который рядом разгружал фургон. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

ДТП случилось на пересечении Садовой и Гороховой улиц. Водитель автомобиля Kaiyi по неизвестным причинам не справился с управлением: он выехал на тротуар и врезался в стену. Мужчина, разгружавший рядом фургон, чудом не попал под колеса: за пару секунд до аварии он зашёл в кузов.

По словам очевидцев, повреждены витрины кафе, у иномарки разворочен бампер.

Также утром 29 мая в Свечном переулке трамвай сошел с рельсов.

Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Александр Орлов)