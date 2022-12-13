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Трамвайный вагон сошёл с рельсов в Свечном переулке
Сегодня, 10:56
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Трамвайный вагон сошёл с рельсов в Свечном переулке

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Движение ряда маршрутов было временно изменено. На данный момент оно снова восстановлено.

В понедельник, 29 мая, трамвай сошёл с рельсов в Свечном переулке. Происшествие на время изменило движение по некоторым маршрутам, однако его уже удалось восстановить. Об этом сообщила пресс-служба "Горэлектротранса".

Так, в период с 9:1 до 10:29 были изменены трассы трамвайных маршрутов №№ 16, 25, 49. Они ехали по объездному пути: №№25, 49 доезжали до Карбюраторного завода, а трамвай №16 двигался до проспекта Славы.

Движение удалось восстановить в 10:58.

Ранее мы сообщили о том, что автомобиль сбил пешехода в Петроградском районе.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: авария на трамвайных путях, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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