На Озерковском кладбище неизвестные повредили три могилы

Видеонаблюдение на кладбище отсутствует. Проводится проверка.

Во Всеволожском районе Ленобласти неизвестные повредили могилы на кладбище. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 21 мая в полицию обратилась петербурженка. Она сообщила, что на территории Озерковского кладбища (Всеволожский район, деревня Озерки) обнаружила поврежденные металлические оградки и могильные камни на трех могилах.

Видеонаблюдение на кладбище отсутствует. Проводится проверка.

Ранее петербурженку осудили условно за попытку осквернения могилы родителей президента РФ.

Фото: unsplash (Sandra Seitamaa)