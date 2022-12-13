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На Озерковском кладбище неизвестные повредили три могилы
Сегодня, 10:41
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На Озерковском кладбище неизвестные повредили три могилы

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Видеонаблюдение на кладбище отсутствует. Проводится проверка.

Во Всеволожском районе Ленобласти неизвестные повредили могилы на кладбище. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 21 мая в полицию обратилась петербурженка. Она сообщила, что на территории Озерковского кладбища (Всеволожский район, деревня Озерки) обнаружила поврежденные металлические оградки и могильные камни на трех могилах.

Видеонаблюдение на кладбище отсутствует. Проводится проверка.

Ранее петербурженку осудили условно за попытку осквернения могилы родителей президента РФ.

Фото: unsplash (Sandra Seitamaa)

 

Теги: могилы
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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