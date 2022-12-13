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Петербурженку осудили условно за попытку осквернения могилы родителей президента РФ
Сегодня, 13:43
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженку осудили условно за попытку осквернения могилы родителей президента РФ

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Инцидент произошел 6 октября 2022 года на Серафимовском кладбище.

Приморский районный суд Петербурга назначил Ирине Цыбаневой наказание в виде двух лет лишения свободы условно. По данным следствия, женщина осквернила могилу родителей президента Владимира Путина "по мотивам политической и идеологической ненависти". Подробности сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент произошел 6 октября 2022 года на Серафимовском кладбище. Петербурженка оставила на месте захоронения родителей президента записку с оскорблением в его адрес.

Подсудимую признали виновной в совершении преступления по п.6 ч.2 ст.244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Помимо двух лет лишения свободы условно ей назначили испытательный срок также на два года.

Как отметили "Невские Новости", в суде женщина частично признала вину. 

Фото: Piter.tv

Теги: осквернение могилы, суд
Категории: Лента новостей,

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