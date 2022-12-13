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Обвинение запросило 3 года условно Цыбанёвой, которая оставила записку на могиле родителей Путина
Сегодня, 21:09
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Обвинение запросило 3 года условно Цыбанёвой, которая оставила записку на могиле родителей Путина

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Приговор огласят завтра в 16:00 часов. 

В среду, 10 мая, стало известно, что петербурженку Ирину Цыбанёву, которая оставила записку рядом с могилой родителей Путина, хотят осудить на 3 года условно с испытательным сроком в 3 года. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

На заседании 10 мая сторона обвинения запросила такой срок. Приговор огласят завтра в 16:00 часов. 

На прошлом заседании Цыбанева сказала, что ее поступок необдуманный. 

Ранее женщине, которую обвиняют в осквернении могилы родителей Путина, сменили меру пресечения.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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