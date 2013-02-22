Женщине, которую обвиняют в осквернении могилы родителей Путина, сменили меру пресечения

Женщину подозревают в надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.

В понедельник, 7 ноября, Приморский суд Петербурга не продлил домашний арест Ирине Цыбаневой. Ее судят за записку на могиле родителей Владимира Путина, пишет ЗАКС.Ру.

Женщину подозревают в надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Следствие полагает, что 6 октября петербурженка оставила записку "с оскорбительной надписью в адрес президента" на месте захоронения его родителей на Серафимовском кладбище. Спустя несколько дней ее задержали, а на следующий день оставили под стражей ещё на 72 часа.

Суд изначально назначил ей домашний арест до 9 декабря. На заседании 7 ноября следователь требовал продлить меру пресечения до 8 января. Судья Сергей Копусов решил назначить женщине более мягкую меру — запрет определенных действий. Теперь обвиняемой нельзя пользоваться интернетом, посещать Серафимовское кладбище и общаться с его сотрудниками.

Напомним, содержание записки, по версии оперативников, оскорбляет президента. В записке говорилось о "плохом поведении". Тем самым она осквернила и место захоронения, считают полицейские.

Фото: Piter.tv

