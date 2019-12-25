Женщину задержали за записку на могиле родителей Путина

Подозреваемой оказалась 60-летняя петербурженка.

Приморский районный суд продлил на 72 часа задержание Ирине Цыбаневой, которая подозревается в совершении преступления по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Женщина оставила записку около могилы родителей Владимира Путина на Серафимовском кладбище. Содержание записки, по версии оперативников, оскорбляет президента. В записке говорилось о "плохом поведении". Тем самым она осквернила и место захоронения, считают полицейские.

Защита просила продлить срок задержания для сбора документов.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что суд арестовал мужчину, который подозревается в попытке поджечь военкомат.

Фото: citywalls.ru