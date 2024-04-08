  1. Главная
Разыскиваются пятеро вандалов, которые повредили трамвай на Новочеркасском
Сегодня, 16:26
Сумма причиненного ущерба – 50 тыс. рублей.

Полицейские Красногвардейского района Петербурга проводят проверку по факту повреждения трамвая неизвестными. Злоумышленников в настоящее время разыскивают, рассказали в ГУ МВД России по региону. 

Правоохранителям накануне поступили сведения от представителя трамвайного парка о том, что на Новочеркасском проспекте группа из пяти человек при выходе из вагона распылила перцовый баллончик. После один из вандалов нанес удар ногой по заднему стеклу транспортного средства, в результате чего оно разбилось. 

Сумма причиненного ущерба – 50 тыс. рублей. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: благодаря камерам ГАТИ установлены вандалы, разрисовавшие здание РНБ на Невском проспекте. 

Фото: Piter.TV 

