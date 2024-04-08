Разыскиваются пятеро вандалов, которые повредили трамвай на Новочеркасском

Сумма причиненного ущерба – 50 тыс. рублей.

Полицейские Красногвардейского района Петербурга проводят проверку по факту повреждения трамвая неизвестными. Злоумышленников в настоящее время разыскивают, рассказали в ГУ МВД России по региону.

Правоохранителям накануне поступили сведения от представителя трамвайного парка о том, что на Новочеркасском проспекте группа из пяти человек при выходе из вагона распылила перцовый баллончик. После один из вандалов нанес удар ногой по заднему стеклу транспортного средства, в результате чего оно разбилось.

Сумма причиненного ущерба – 50 тыс. рублей. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: Piter.TV