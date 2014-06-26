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Самолет из Петербурга при посадке в Сочи задел хвостом ВПП
Сегодня, 18:30
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Самолет из Петербурга при посадке в Сочи задел хвостом ВПП

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Экипаж и воздушное судно отстранены от полетов, задержаны девять рейсов авиакомпании.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия в аэропорту Сочи с самолетом авиакомпании Smartavia 18 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Отмечается, что после приземления рейса из Петербурга произошло касание взлетно-посадочной полосы (ВПП) хвостовой частью борта. Благополучно высажены 189 пассажиров и шесть членов экипажа, в результате случившегося никто не пострадал. 

Экипаж и воздушное судно отстранены от полетов, задержаны девять рейсов авиакомпании. Пассажирам предоставили напитки и питание. 

Архангельская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности полетов, соблюдение прав пассажиров, при наличии оснований примет меры реагирования. 

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти перевернулся самолет, принадлежащий учебному центру. 

Фото: Telegram / Петербург с огоньком

Теги: инцидент с самолетом, самолет из петербурга, сочи
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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