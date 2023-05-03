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В Ленобласти перевернулся самолет, принадлежащий учебному центру
Сегодня, 12:56
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В Ленобласти перевернулся самолет, принадлежащий учебному центру

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В результате случившегося никто не пострадал.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия с воздушным судном на посадочной площадке в Гостилицах в Ленобласти, сообщили в пресс-службе ведомства. 

Предварительно, 17 августа из-за неблагоприятных погодных условий произошло происшествие с легкомоторным воздушным судном. Самолет, принадлежащий авиационному учебному центру по подготовке частных пилотов, при посадке зацепил крылом землю и ударился носовой частью. В результате случившегося никто не пострадал.

Прокуратура проверит все обстоятельства, соблюдение требований законодательства о безопасности полетов и при наличии оснований примет меры реагирования.

Ранее мы рассказывали о том, что борт, летевший из Петербурга в Калининград, попал в грозу.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Теги: гостилицы, перевернулся самолет
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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