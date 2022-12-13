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Прокуратура устанавливает причины задымления возле посадочной площадки Гостилицы
Сегодня, 10:05
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура устанавливает причины задымления возле посадочной площадки Гостилицы

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В это время в ангаре находились два вертолета.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия на территории посадочной площадки в Ленинградской области. 
 
В ангаре возле посадочной площадки Гостилицы 3 мая в 06:20 произошло задымление. В это время в ангаре находились два вертолета. В семь утра задымление локализовано. Пострадавших нет. Причины устанавливаются.

На место для выяснения обстановки и координации работы правоохранительных органов выехал и. о. Ленинград-Финляндского транспортного прокурора Дмитрий Кокорев.

Также этой ночью в Сестрорецке сгорели два дома.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Теги: вертолёт, гостилицы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области, Пожар,

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