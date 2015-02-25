В Ленобласти начался ремонт Гостилицкого шоссе

От КАДа до деревни Гостилицы сделают безопасную качественную дорогу в рамках нацпроекта.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти рапортовала о начале ремонтных работ на трассе "Петергоф - Кейкино" от КАДа до деревни Гостилицы в Ломоносовском районе. Обустройство участка Гостилицкого шоссе проходит в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

На отрезке длиной около 14 километров заменят дорожное покрытие на усиленный асфальт, укрепят обочины, установят остановки для ожидания автобусов и обновят пешеходную дорожку в Петровском. Ремонт продлится все лето - в некоторых участках планируется даже заменить само основание шоссе.

Ранее ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщило об ограничении скорости до 40 км/ч и реверсивном движении со светофорным регулированием на мосту через Вайю в связи с капитальным ремонтом инженерного сооружения.

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