Задержаны дебоширы, разбившие стекло автобуса на Народной улице

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Полицейские Невского района задержали дебоширов, разбивших стекло общественного транспорта. Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, сумма ущерба составила порядка 80 тыс. рублей.

Инцидент произошел 7 августа в автобусе №140 на Народной улице. Злоумышленники бросили камень в окно и скрылись с места происшествия.

На Караваевской улице 12 августа по подозрению поймали двоих 21-летних парней. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества), им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото: пресс-служба МВД России

Ранее на Piter.TV: в колонию отправлен житель Ленобласти, напавший на девушку в электричке.

Главное фото: Piter.TV