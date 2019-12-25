  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Задержаны дебоширы, разбившие стекло автобуса на Народной улице
Сегодня, 11:39
325
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Задержаны дебоширы, разбившие стекло автобуса на Народной улице

0 0

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Полицейские Невского района задержали дебоширов, разбивших стекло общественного транспорта. Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, сумма ущерба составила порядка 80 тыс. рублей. 

Инцидент произошел 7 августа в автобусе №140 на Народной улице. Злоумышленники бросили камень в окно и скрылись с места происшествия. 

На Караваевской улице 12 августа по подозрению поймали двоих 21-летних парней. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества), им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото: пресс-служба МВД России

Ранее на Piter.TV: в колонию отправлен житель Ленобласти, напавший на девушку в электричке. 

Главное фото: Piter.TV 

Теги: невский район, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии