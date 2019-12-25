Задержаны дебоширы, разбившие стекло автобуса на Народной улице

Полицейские Невского района задержали дебоширов, разбивших стекло общественного транспорта. Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, сумма ущерба составила порядка 80 тыс. рублей.
Инцидент произошел 7 августа в автобусе №140 на Народной улице. Злоумышленники бросили камень в окно и скрылись с места происшествия.
На Караваевской улице 12 августа по подозрению поймали двоих 21-летних парней. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества), им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Фото: пресс-служба МВД России
Ранее на Piter.TV: в колонию отправлен житель Ленобласти, напавший на девушку в электричке.
Главное фото: Piter.TV
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