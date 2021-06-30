По факту повреждения Орловского водовода в Пушкине возбудили уголовное дело

Прокурор района направил материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту повреждения участка Орловского водовода. Проверку проводили прокуратура Пушкинского района и специалисты городского КГИОП, рассказали 17 апреля в надзорном ведомстве.

Объект культурного наследия федерального значения частично поврежден. Некоторые секции чугунной трубы водовода, являющиеся предметом охраны, выкопаны и разбиты. Прокурор района направил материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ). Ход и результаты расследования контролирует ведомство.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура Петербурга поддержала обвинение по делу о краже драгоценностей и Библии из частного дома.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга