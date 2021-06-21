Прокуратура Петербурга поддержала обвинение по делу о краже драгоценностей и Библии из частного дома

Значительная доля похищенного имущества была обнаружена сотрудниками полиции во время обыска квартиры, где проживали обвиняемые, и впоследствии возвращена пострадавшей стороне.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга поддержала обвинение против двух жителей Калининграда – 47-летнего Дениса Ковалёва и 40-летнего Вартана Балаяна. Им были предъявлены обвинения по статье 158 УК РФ пункт "б" часть 4 (кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере). Об этом проинформировала пресс-служба прокуратуры.

Следствием было установлено, что ночью 26 марта 2024 года Ковалёв и Балаян тайно пробрались в частный дом в посёлке Тярлево Пушкинского района, откуда украли ювелирные изделия, часы, денежные средства и прочие ценные вещи, включая Библию, на общую сумму более 2 миллионов рублей.

Значительная доля похищенного имущества была обнаружена сотрудниками полиции во время обыска квартиры, где проживали обвиняемые, и впоследствии возвращена пострадавшей стороне.

Рассмотрев материалы дела и приняв во внимание мнение гособвинителя, суд признал обоих обвиняемых виновными. Вартан Балаян получил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, тогда как Денису Ковалёву назначили три года шесть месяцев заключения в колонии общего режима.

Ранее мы сообщили о том, что бухгалтер из Ленобласти признана виновной в присвоении 35 млн рублей.

Фото: Piter.TV