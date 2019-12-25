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В Пушкине зафиксировали разрушение участка Орловского водовода
Сегодня, 12:52
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В Пушкине зафиксировали разрушение участка Орловского водовода

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В границах памятника обнаружили следы земельных работ на участке длиной около 1,2 километра.

В Пушкине КГИОП Петербурга и прокуратура района зафиксировали разрушение участка Орловского водовода, который является объектом культурного наследия федерального значения. Об этом 28 марта рассказали в ведомстве. 

В границах памятника обнаружили следы земельных работ на участке длиной около 1,2 километра: закопанную и откопанную траншею, секции и обломки извлеченной чугунной трубы, поломанные кусты и деревья. Все это выполнено самовольно, без согласования проекта и разрешения.

Городской КГИОП направил в прокуратуру Пушкинского района обращение о признаках преступления по ст. 243 УК РФ. Правообладателю направили предписание об остановке работ. 

Ранее на Piter.TV: КГИОП требует продолжить ремонт дома-памятника на Расстанной. 

Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга 

Теги: орловский водовод, пушкин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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