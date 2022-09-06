КГИОП требует продолжить ремонт дома-памятника на Расстанной

Ранее ответственная за содержание объекта УК проигнорировала указания суда и не отреставрировала фасад здания.Петербурженка через суд вернула 4,8 млн рублей за конфискованную квартиру

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Северной столицы потребовал возобновить исполнительное производство в отношении старинного объекта на Расстанной улице, – следует из сообщения пресс-службы комитета.

Дом-памятник №26 является объектом культурного наследия "Церковный дом при Волковском православном кладбище". Кроме того в здании живут люди. Право управления объектом и хранения общего имущества принадлежит ООО "Жилкомсервис №1 Фрунзенского района".

По данным пресс-службы, в 2019 году районная прокуратура установила факт загрязнения фасадов здания, утраты отделочных слоев, трещин, следов намоканий, поздних ремонтных вставок и нарушения целостности линейных покрытий. Тогда суд обязал УК в течение двух лет исправить недостатки и восстановить фасады дома-памятника. По факту обязательства исполнены не были, и в 2024 году в отношении управляющей организации было возбуждено исполнительное производство.

В марте 2025 года КГИОП осмотрел здание и установил, что ремонт фасадов не выполнен. До настоящего времени в КГИОП так и не поступили ни заявление на получение задания, ни проектная документация. КГИОП

Ранее мы сообщали, что петербурженка через суд вернула 4,8 млн рублей за конфискованную квартиру.

Фото: КГИОП