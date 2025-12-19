  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вандалы разрисовали фасад Ямского рынка на улице Марата
Сегодня, 12:14
169
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Вандалы разрисовали фасад Ямского рынка на улице Марата

0 0

В ГАТИ напомнили, что повреждение памятника – уголовное преступление.

Вандалы повредили фасад Ямского рынка на улице Марата. Граффити заметил сотрудник Государственной административно-технической инспекции Петербурга. 

Рынок является объектом культурного наследия федерального значения. Построен он был в начале XIX века под руководством архитектора Василия Стасова. В здании в 60-е годы располагался Комиссионный магазин мебели и культтоваров №42. 

В ГАТИ напомнили, что повреждение памятника – уголовное преступление: максимальное наказание составляет 3 года тюрьмы или штраф в 3 млн рублей. Записи с камер видеонаблюдения переданы в полицию, злоумышленников разыскивают. 

Ранее мы рассказывали о том, что первый штраф за сосульки в 2026 году в Петербурге выписали благодаря работе нейросети "Городовой". 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

Теги: гати, граффити
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии