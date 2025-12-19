Вандалы разрисовали фасад Ямского рынка на улице Марата

В ГАТИ напомнили, что повреждение памятника – уголовное преступление.

Вандалы повредили фасад Ямского рынка на улице Марата. Граффити заметил сотрудник Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Рынок является объектом культурного наследия федерального значения. Построен он был в начале XIX века под руководством архитектора Василия Стасова. В здании в 60-е годы располагался Комиссионный магазин мебели и культтоваров №42.

В ГАТИ напомнили, что повреждение памятника – уголовное преступление: максимальное наказание составляет 3 года тюрьмы или штраф в 3 млн рублей. Записи с камер видеонаблюдения переданы в полицию, злоумышленников разыскивают.

Фото: пресс-служба ГАТИ