Первый штраф за сосульки в 2026 году в Петербурге выписали благодаря работе нейросети "Городовой"

Обильные снегопады привели к тому, что не все владельцы нежилых зданий в Петербурге своевременно занялись очисткой крыш своих зданий. Нейросеть "Городовой" зафиксировала опасные скопления сосулек над входом в здание, расположенное в Невском районе, сообщает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

Эта технология начала применяться для автоматического выявления аналогичных нарушений зимой прошлого года. Благодаря искусственному интеллекту более двадцати владельцев получили административные взыскания.

Система продолжает функционировать и в новом году, выявляя новые нарушения. Первым нарушителям уже выписаны штрафы, самый крупный из которых составил 100 тысяч рублей владельцу нежилого здания на улице Седова.

Инспекции сообщают, что в 2026 году первые предупреждения уже составлены и скоро будут объявлены владельцам проблемных сооружений.

