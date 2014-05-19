  1. Главная
В деревне Загорье повреждены три дома и авто при отражении атаки БПЛА
Сегодня, 8:43
159
0 0

Всего за утро 26 августа над Кингисеппским, Сланцевским и Лужским районами уничтожено 10 беспилотников.

При отражении атаки беспилотников в Сланцевском районе осколками повреждены стекла в трех частных домах и машина в деревне Загорье. Никто не пострадал, подчеркнул губернатор Александр Дрозденко. 

Поручил местной администрации определить ущерб. 

Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти 

В настоящее время петербургский аэропорт Пулково работает штатно. На запасные аэродромы отправили пять самолетов. 

Фото: unsplash (Félix Besombes) 

