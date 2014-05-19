В деревне Загорье повреждены три дома и авто при отражении атаки БПЛА

Всего за утро 26 августа над Кингисеппским, Сланцевским и Лужским районами уничтожено 10 беспилотников.

При отражении атаки беспилотников в Сланцевском районе осколками повреждены стекла в трех частных домах и машина в деревне Загорье. Никто не пострадал, подчеркнул губернатор Александр Дрозденко.

Поручил местной администрации определить ущерб. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

В настоящее время петербургский аэропорт Пулково работает штатно. На запасные аэродромы отправили пять самолетов.

