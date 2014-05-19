В деревне Загорье повреждены три дома и авто при отражении атаки БПЛА

При отражении атаки беспилотников в Сланцевском районе осколками повреждены стекла в трех частных домах и машина в деревне Загорье. Никто не пострадал, подчеркнул губернатор Александр Дрозденко.
Поручил местной администрации определить ущерб.
Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти
Всего за утро 26 августа над Кингисеппским, Сланцевским и Лужским районами уничтожено 10 БПЛА. Опасность в регионе была снята в 07:55.
В настоящее время петербургский аэропорт Пулково работает штатно. На запасные аэродромы отправили пять самолетов.
Фото: unsplash (Félix Besombes)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все