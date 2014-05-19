В петербургском аэропорту Пулково сняты все ограничения

В петербургском аэропорту Пулково 26 августа сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом рассказали в Росавиации.
Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. На запасные аэродромы отправили пять самолетов, которые совершали рейсы в Северную столицу.
Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет.
Пресс-служба Росавиации
В Ленобласти утром сбили 10 БПЛА, пострадавших и разрушений нет.
Фото: Piter.TV
