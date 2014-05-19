В петербургском аэропорту Пулково сняты все ограничения

В Ленобласти утром сбили 10 БПЛА, пострадавших и разрушений нет.

В петербургском аэропорту Пулково 26 августа сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом рассказали в Росавиации.

Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. На запасные аэродромы отправили пять самолетов, которые совершали рейсы в Северную столицу.

Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет. Пресс-служба Росавиации

Фото: Piter.TV