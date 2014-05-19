  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В петербургском аэропорту Пулково сняты все ограничения
Сегодня, 8:25
177
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В петербургском аэропорту Пулково сняты все ограничения

0 0

В Ленобласти утром сбили 10 БПЛА, пострадавших и разрушений нет.

В петербургском аэропорту Пулково 26 августа сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом рассказали в Росавиации. 

Отмечается, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. На запасные аэродромы отправили пять самолетов, которые совершали рейсы в Северную столицу. 

Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет. 

Пресс-служба Росавиации 

В Ленобласти утром сбили 10 БПЛА, пострадавших и разрушений нет. 

Фото: Piter.TV 

Теги: бпла, пулково
Категории: Картина дня, Происшествия, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии