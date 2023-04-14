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Нетрезвый петербуржец повредил два автомобиля у гостиницы на площади Александра Невского

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В одной из машин сидел водитель.

В Центральном районе задержан мужчина, который повредил два автомобиля. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 15 ноября нетрезвый 40-летний горожанин, находясь около гостиницы на площади Александра Невского, нанес удары руками и ногами по двери багажника и крылу машины Audi Q7, а также кулаками повредил капот авто Chery Tiggo 7 Pro. В последней иномарке находился водитель.

Сигнализация и крики владельца поврежденной машины привлекли внимание персонала отеля: сотрудники нажали кнопку тревожной сигнализации. Злоумышленника доставили в полицию, сумма ущерба устанавливается. 

Ранее на Piter.TV: в Буграх горели три автомобиля. 

Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: площадь александра невского, повредил машины
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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