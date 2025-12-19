На "Площади Александра Невского" с 26 января по 8 апреля пройдет капремонт эскалатора

По будням с 17:50 до 19:00 вход будет ограничен.

В Петербурге в связи с капитальным ремонтом эскалатора c 26 января поменяется режим работы вестибюля станции "Площадь Александра Невского-1". По будням с 17:50 до 19:00 вход будет ограничен, рассказали в городском комитете по транспорту.

Возможна корректировка интервала с учетом фактического пассажиропотока. Продлятся работы до 8 апреля.

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга

На период проведения ремонтных работ пассажиры могут воспользоваться вестибюлем станции метро "Площадь Александра Невского-2". Петербургский комитет по транспорту

Главное фото: Piter.TV