На "Площади Александра Невского" с 26 января по 8 апреля пройдет капремонт эскалатора
Сегодня, 16:28
По будням с 17:50 до 19:00 вход будет ограничен.

В Петербурге в связи с капитальным ремонтом эскалатора c 26 января поменяется режим работы вестибюля станции "Площадь Александра Невского-1". По будням с 17:50 до 19:00 вход будет ограничен, рассказали в городском комитете по транспорту. 

Возможна корректировка интервала с учетом фактического пассажиропотока. Продлятся работы до 8 апреля. 

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга

На период проведения ремонтных работ пассажиры могут воспользоваться вестибюлем станции метро "Площадь Александра Невского-2". 

Петербургский комитет по транспорту 

Ранее на Piter.TV: Петербург должен начать проектирование станции метро "Кудрово" в 2026 году. 

Главное фото: Piter.TV 

