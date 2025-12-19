  1. Главная
Петербург должен начать проектирование станции метро Кудрово в 2026 году
Сегодня, 23:18
Дрозденко ожидает старт проектных работ по станции Кудрово в ближайшие месяцы.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что ожидает от Санкт-Петербурга начала проектирования станции метро "Кудрово" в 2026 году. По его словам, объект находится на балансе города и имеет стратегическое значение для подземки. 

Дрозденко напомнил, что участок под будущую станцию был оформлен пять лет назад. Власти Ленобласти провели изыскательные работы, внесли изменения в генеральный план и подготовили проект планировки территории, предложив Петербургу выкупить необходимые участки. Город отказался от выкупа.

Губернатор подчеркнул, что теперь Петербург должен самостоятельно начать проектирование станции в текущем году, чтобы успеть сдать объект к запланированному сроку открытия в 2029 году. Отсрочка проектных работ может повлиять на график строительства и реализацию транспортной инфраструктуры в районе Кудрово.

Станция "Кудрово" планируется как важный элемент развития подземной сети Петербурга, обеспечивающий транспортное сообщение для новых жилых кварталов и уменьшающий нагрузку на существующие линии метро.

Ранее мы сообщили о том, что оперативный штаб по транспорту заработал в Петербурге в связи с непогодой.

Фото: администрация Ленинградской области 

