Неизвестные обстреляли автомобиль Opel в Буграх

Полицейские Всеволожского района разыскивают злоумышленников, которые повредили припаркованный автомобиль. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Вечером 5 апреля в полицию обратился 32-летний мужчина с заявлением о том, что около дома по улице Шоссейной в Буграх неизвестные стреляли из "пневматики" в его машину Opel Astra. На месте правоохранители зафиксировали повреждения на иномарке: разбилось левое водительское стекло, еще имеются вмятина на левой передней двери и скол на крыше.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге мужчина выстрелил в парадной дома на проспекте Науки в ходе конфликта с соседкой из-за шума. Подозреваемый самостоятельно пришел в полицию.
Фото: Piter.TV
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