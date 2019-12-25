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Неизвестные обстреляли автомобиль Opel в Буграх
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Неизвестные обстреляли автомобиль Opel в Буграх

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Разбилось левое водительское стекло, еще имеются вмятина на левой передней двери и скол на крыше.

Полицейские Всеволожского района разыскивают злоумышленников, которые повредили припаркованный автомобиль. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 5 апреля в полицию обратился 32-летний мужчина с заявлением о том, что около дома по улице Шоссейной в Буграх неизвестные стреляли из "пневматики" в его машину Opel Astra. На месте правоохранители зафиксировали повреждения на иномарке: разбилось левое водительское стекло, еще имеются вмятина на левой передней двери и скол на крыше. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге мужчина выстрелил в парадной дома на проспекте Науки в ходе конфликта с соседкой из-за шума. Подозреваемый самостоятельно пришел в полицию. 

Фото: Piter.TV 

Теги: бугры, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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