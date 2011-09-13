Неизвестные разрисовали дом на улице Марата, в котором жила няня Пушкина

Ответственный за содержание здания устранил нарушение.

Неизвестные повредили фасад дома, в котором жила няня А. С. Пушкина. Об этом рассказали в ГАТИ Петербурга.

Нарушение обнаружили инспекторы. Они уже отсмотрели камеры и направили материалы по уголовному преступлению в полицию. Вандалам могут грозить штраф до 3 млн рублей, заключение или обязательные работы, поскольку здание – объект культурного наследия.

Дом расположен на улице Марата, 25. Его построили во второй половине XVIII века. В здании проживала А. Р. Яковлева – няня писателя и поэта.

Ответственный за содержание здания устранил нарушение.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге муниципалитеты устраняют нарушения активнее частных собственников.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга