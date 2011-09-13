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Неизвестные разрисовали дом на улице Марата, в котором жила няня Пушкина
Сегодня, 9:19
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Неизвестные разрисовали дом на улице Марата, в котором жила няня Пушкина

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Ответственный за содержание здания устранил нарушение.

Неизвестные повредили фасад дома, в котором жила няня А. С. Пушкина. Об этом рассказали в ГАТИ Петербурга. 

Нарушение обнаружили инспекторы. Они уже отсмотрели камеры и направили материалы по уголовному преступлению в полицию. Вандалам могут грозить штраф до 3 млн рублей, заключение или обязательные работы, поскольку здание – объект культурного наследия. 

Дом расположен на улице Марата, 25. Его построили во второй половине XVIII века. В здании проживала А. Р. Яковлева – няня писателя и поэта. 

Ответственный за содержание здания устранил нарушение. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге муниципалитеты устраняют нарушения активнее частных собственников. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати петербурга, няня пушкина, улица марата
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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