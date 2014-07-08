  1. Главная
Пьяная женщина повредила машину бывшего мужа в Московском районе
Сегодня, 16:48
Было повреждено лакокрасочное покрытие.

Росгвардейцы Московского района задержали пьяную женщину, которая повредила автомобиль бывшего супруга. 

Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, 20 сентября полицейским поступила информация о том, что на Дунайском проспекте злоумышленница бьет ногами по машине Kia K5. Было повреждено лакокрасочное покрытие. 

Иномарку испортила 28-летняя местная жительница, ее доставили в 33-й отдел для дальнейшего выяснения обстоятельств. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец угнал Toyota на улице Пионерстроя и попал в ДТП. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

