Неизвестный повредил билборд Минобороны РФ на бульваре Победы

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).

В Колпино неизвестный повредил билборд с призывом заключать контракт Минобороны РФ, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Вечером 26 ноября в полицию поступило заявление от начальника сектора мобилизационной подготовки администрации Колпинского района с просьбой привлечь к ответственности того, кто около дома 1 на бульваре Победы испортил информационный щит.

Записи с камер видеонаблюдения изъяты. Судя по кадрам, злоумышленник – молодой человек в возрасте 18-20 лет и ростом около 165-170 сантиметров. Он был в светлой куртке с черными вставками, светлых широких штанах, серых кроссовках.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).

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Фото: Piter.TV