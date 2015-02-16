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Неизвестный повредил билборд Минобороны РФ на бульваре Победы
Сегодня, 10:40
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Неизвестный повредил билборд Минобороны РФ на бульваре Победы

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Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).

В Колпино неизвестный повредил билборд с призывом заключать контракт Минобороны РФ, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Вечером 26 ноября в полицию поступило заявление от начальника сектора мобилизационной подготовки администрации Колпинского района с просьбой привлечь к ответственности того, кто около дома 1 на бульваре Победы испортил информационный щит. 

Записи с камер видеонаблюдения изъяты. Судя по кадрам, злоумышленник – молодой человек в возрасте 18-20 лет и ростом около 165-170 сантиметров. Он был в светлой куртке с черными вставками, светлых широких штанах, серых кроссовках. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). 

Ранее на Piter.TV: вандал разрисовал подземный переход на Московском проспекте. 

Фото: Piter.TV

Теги: бульвар победы, вандализм
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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