Власти заявили, что повестки в военкомат в почтовых ящиках оказались фейковыми

На минувшей неделе в СМИ появились сообщения о массовом распространении повесток в военкомат. На бумаге было указано, что "явка обязательна", писала "Фонтанка".
Интересно то, что повестке положили в почтовый ящик даже тех жильцов, которым давно более 27 лет. Ситуация была зафиксирована в Адмиралтейском районе.
Власти Петербурга заявила, что повестки были фейковыми.
Как обычно, уровень знаний этих деятелей оставляет желать лучшего. Мало того, что повестка – это официальный документ и имеет четко регламентированную форму, так и вручается лично под подпись.
цитирует главу комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольгу Аришину телеканал "Санкт-Петербург".
Кроме того, повестки выглядят иначе. На каждой есть свой порядковый номер. А на листках из почтовых ящиков их не было.
Осенний призыв начнется с 1 октября. План весеннего призыва удалось выполнить.
Фото: Piter.tv
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