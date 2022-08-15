Власти заявили, что повестки в военкомат в почтовых ящиках оказались фейковыми

Жители Адмиралтейского района нашли на прошлой неделе в своих ящиках повестки. Их получили даже люди непризывного возраста.

На минувшей неделе в СМИ появились сообщения о массовом распространении повесток в военкомат. На бумаге было указано, что "явка обязательна", писала "Фонтанка".

Интересно то, что повестке положили в почтовый ящик даже тех жильцов, которым давно более 27 лет. Ситуация была зафиксирована в Адмиралтейском районе.

Власти Петербурга заявила, что повестки были фейковыми.

Как обычно, уровень знаний этих деятелей оставляет желать лучшего. Мало того, что повестка – это официальный документ и имеет четко регламентированную форму, так и вручается лично под подпись. цитирует главу комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольгу Аришину телеканал "Санкт-Петербург".

Кроме того, повестки выглядят иначе. На каждой есть свой порядковый номер. А на листках из почтовых ящиков их не было.

Осенний призыв начнется с 1 октября. План весеннего призыва удалось выполнить.

Фото: Piter.tv