Военный комиссар Петербурга: интерес к контрактной службе возрос

Полковник Сергей Качковский заявил, что граждане осведомлены о бонусах, которые дает контрактная служба.

В весенний призыв Петербургу удалось отправить в войска на службу около 3 тысяч призывников. 20 человек захотели пройти альтернативную службу. Городу удалось выполнить план. Об этом в интервью "Петербургскому дневнику" сообщил военный комиссар города, Герой России, полковник Сергей Качковский.

Призыв завершился 15 июля. Каждый пятый срочник имеет высшее образование. Большая часть ребят проходит службу в частях Западного военного округа.

Как и в прошлые кампании, каждому будущему солдату оформляем банковскую карту, электронный паспорт призывника, содержащий информацию о категории годности, образовании, спортивных разрядах военнослужащего. Сергей Качковский.

У призывника есть возможность выразить свои пожелания по виду и роду Вооруженных сил. Окончательное решение принимает призывная комиссия, которая оценивает здоровье молодого человека и другие параметры.

Также Качковский рассказал, что "уклонистов" стало меньше. Каждый призыв военкоматы совместно с полицией отрабатывают около пяти-шести тысяч таких граждан. Из них отправляются на службу только 5%.

Военный комиссар Петербурга прокомментировал и участие призывников в военной спецоперации. По его словам, туда могут попасть только контрактники и после необходимой подготовки.

За последние месяцы количество военнослужащих по контракту возросло. Большинство в курсе, что, заключив контракт и приняв участие в спецоперации, можно получать от 200 до 500 тысяч рублей. Плюс социальный пакет, детские сады и школы без очереди, льготы для детей при поступлении в вузы.

Отказать в заключении контракта могут в том случае, если мужчина нарушал закон или имеет серьезные заболевания.

Ранее Piter.tv узнал, что петербургский омбудсмен Светлана Агапитова получила 9 письменных обращений от семей военнослужащих.

Фото: Минобороны РФ