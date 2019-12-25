Петербургский омбудсмен Светлана Агапитова получила 9 письменных обращений от семей военнослужащих

Каждое обращение рассматривают индивидуально, подчеркнули в аппарате.

Аппарат Уполномоченного по правам человека Петербурга Светланы Агапитовой зарегистрировал 9 письменных обращений от родственников военнослужащих с начала военной специальной операции России в Украине. Об этом Piter.tv узнал в пресс-служба Уполномоченного.

Кроме того, давались устные разъяснения по телефону и на личном приеме. Жалобы преимущественно связаны с потерей связи с военнослужащим. Граждане не знают о местоположении своего родственника и состоянии его здоровья.

В конце марта 2022 года, во время доклада в ЗакСе, Светлана Агапитова сказала о том, что получила 7 обращений. Таким образом, за несколько месяцев их количество возросло незначительно. Жалобы позволили вернуть двух военнослужащих-срочников на территорию России.

На данный момент получить информацию о результатах обращения к омбудсмену не удалось.

Значительная часть информации, связанной с проведением специальной операции, относится к государственной тайне, поэтому Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге, оказывая помощь родственникам обращается в Министерство обороны и к Уполномоченному по правам человека в РФ. Рассмотрения таких обращений индивидуально, не имеет общей практики и оценить "результаты проведенной работы" невозможно. отметили в пресс-службе.

Фото: ВКонтакте / Светлана Агапитова