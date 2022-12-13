В Ленобласти не будут устраивать сверку данных военнообязанных

Сейчас в военкоматы вызывают только тех, кто получил гражданство России и не встал на воинский учет в установленные законом сроки.

Вице-губернатор Ленобласти по безопасности рассказал "Невским Новостям", что сейчас региональные военкомы проводят плановую работу по постановке на воинский учет тех жителей, кто относительно недавно получил гражданство РФ. Других оповещений с вызовом в комиссариаты не производится.

Сейчас в военкоматы вызывают только тех, кто получил гражданство России и не встал на воинский учет в установленные законом сроки.

Что касается весенней призывной кампании на срочную службу, то она стартует 1 апреля.

Ранее петербуржцам рассказали, почему до сих пор приходят повестки.

Фото: Piter.tv