Петербуржцам рассказали, почему до сих пор приходят повестки

Повестки рассылают для уточнения данных.

В Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга рассказали, почему россиянам до сих пор приходят повестки.

Одной из основных задач воинского учета является документальное оформление сведений о гражданах, состоящих на воинском учете. Или проще говоря, в военкомате должны вносить изменения в данные о смене места жительства, семейного положения, образования/места работы россиянина, состоящего на воинском учете.

Граждане, получившие повестки военного комиссариата, обязаны выполнять изложенные в них требования. Для постановки на воинский учет, а также внесения изменений в документы воинского учета нужно лично явиться в военный комиссариат по месту жительства и (или) пребывания, в том числе при отсутствии регистрации по указанным месту жительства и (или) пребывания.

Гражданин обязан бережно хранить документ воинского учета. За порчу или утрату военного билета предусмотрена административная ответственность и штраф в размере от 500 до 3 000 рублей.

Неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, по вызову (повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, без уважительной причины, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 500 до 3 000 рублей.

Фото: Piter.tv