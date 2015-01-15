Весенний призыв в Петербурге: 3 тысячи человек отправятся на службу

Призывная кампания стартует 1 апреля и продлится до 15 июля.

В Санкт-Петербурге в рамках весеннего призыва планируется призвать около 3 тысяч человек. Об этом заявил военный комиссар города Марат Урмансов на заседании правительства 25 марта.

Призывная кампания стартует 1 апреля. В настоящее время в Петербурге насчитывается порядка 24 тысяч граждан призывного возраста. Новобранцев направят не только в режимные и учебные части, но и на предприятия оборонного комплекса, включая бронетанковый ремонтный завод и судостроительное производство "Адмиралтейских верфей".

Несмотря на планы по цифровизации, система электронного учёта повесток в городе пока не функционирует. Однако, как отметил депутат Законодательного собрания Игорь Высоцкий, военкоматы справляются с работой в текущем режиме.

На заседании также подвели итоги осеннего призыва 2024 года. Из 24 тысяч прошедших комиссию:

– 37% признаны годными к службе;

– 44% получили категорию "годен с ограничениями";

– 12% (3 тысячи человек) были призваны.

Среди осенних призывников 75% составили молодые люди в возрасте 20-26 лет, и лишь 1% – граждане 27–30 лет.

Фото: Piter.tv