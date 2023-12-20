В Петербурге церемония вступления в гражданство совпала с вручением повесток

Мигранты встали на воинский учет.

В Петербурге прошла торжественная церемония принесения присяги гражданина РФ. Ее решили совместить с постановкой на воинский учет. Мигрантам из стран ближнего зарубежья вручили повестки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону сегодня, 20 декабря.

Новые граждане РФ — 11 иностранцев. Церемония прошла в здании УМВД России по Калининскому району города. Участники торжества поклялись соблюдать Конституцию и законы России, права и свободы ее граждан, быть верными РФ, уважать культуру, историю и традиции России. Кроме того, они пообещали защищать свободу и независимость РФ.

Представители военных комиссариатов вручили присягнувшим гражданам повестки о постановке на воинский учет прямо в зале, где проходила церемония. Видео события опубликовали в tg-канале ведомства.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге после рейда полиции на воинский учет поставили 20 человек.

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Видео: Telegram / Петербургская полиция