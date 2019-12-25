Петербуржцы начали получать фейковые повестки по СМС

В сообщении сказано, что "в случае неявки будет возбуждено дело об административном правонарушении".

Жители Московского района Петербурга начали получать приглашения в военкоматы с 12 по 18 августа по СМС. Повестки оказались фейковыми. Об этом пишет "Фонтанка", ссылаясь на пресс-службу Западного военного округа.

В сообщении сказано, что "в случае неявки будет возбуждено дело об административном правонарушении". ЗВО не подтвердил подлинность информации. В ведомстве напомнили: военнообязанным круглогодично могут присылать повестки для уточнения учетных данных.

Ранее мы рассказывали о том, кому сейчас раздают повестки со штампом об ограничениях.

Фото: Piter.TV