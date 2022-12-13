Военный комиссар Петербурга объяснил, кому сейчас раздают повестки со штампом об ограничениях

По словам военного комиссара, повестки с такими штампами получают только те лица, которые уклоняются от службы в армии.

В социальных сетях распространяется информация о том, что петербуржцы начали получать повестки со штампом о применении ограничительных мер в случае неявки в военкомат. Как отметил "Петербургский дневник", военный комиссар Петербурга Сергея Качковского опроверг эту информацию.

По словам военного комиссара, повестки с такими штампами получают только те лица, которые уклоняются от службы в армии два и более призывов. Также он уточнил, что в отношении таких людей возбуждено административное делопроизводство.

Ранее Минцифры опровергло информацию о тестовой рассылке электронных повесток срочникам. В министерстве в очередной раз уточнили, что сейчас граждане, подлежащие критериям призывы на срочную службу, могут получить электронные повестки только двумя способами: лично в руки или заказным письмом с уведомлением, направленным по Почте России.

Фото: Piter.tv