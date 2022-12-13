Минцифры опровергло информацию о тестовой рассылке электронных повесток срочникам

Минцифры отметило, что для направления повесток через Госуслуги в электронном виде необходимо принятие отдельного нормативного акта.

Минцифры не подтвердило появившуюся в СМИ информацию о планах в отдельных регионах рассылать электронные повестки через Госуслуги.

В министерстве в очередной раз уточнили, что сейчас граждане, подлежащие критериям призывы на срочную службу, могут получить электронные повестки только двумя способами: лично в руки или заказным письмом с уведомлением, направленным по Почте России.

Минцифры отметило, что для направления повесток через Госуслуги в электронном виде необходимо принятие отдельного нормативного акта. Поэтому электронные повестки через Госуслуги направляться в данный момент не могут.

Фото: Минцифры