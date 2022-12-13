Срочникам в Петербурге начали рассылать электронные повестки

Повестки рассылают в тестовом режиме.

Петербург присоединился к московскому эксперименту, и в весенний призыв началась рассылка электронных повесток. Это тестирование и подготовка к осеннему призыву, когда должен будет полноценно заработать Единый реестр воинского учёта. Об особенностях весенней кампании на городском сборном пункте рассказал главный военком Петербурга Сергей Качковский.

Качковский сообщил, что петербуржцам на "Госуслугах" в тестовом режиме приходят повестки. Как пишет "Фонтанка, также прорабатывается вопрос оповещения с помощью СМС.

Ранее депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что этой весной электронные повестки не будут иметь юридической силы.

Фото: Piter.tv