  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мигрант избил коллегу до смерти и оставил тело на стоянке ТЦ в Купчино
Сегодня, 8:58
148
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Мигрант избил коллегу до смерти и оставил тело на стоянке ТЦ в Купчино

0 0

Между погибшим и 30-летним соотечественником произошла словесная ссора, переросшая в драку.

В Купчино повар кафе погиб в результате конфликта со своим коллегой. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Тело мужчины нашли 6 апреля на стоянке торгового центра на Бухарестской улице. Скончался 47-летний уроженец Узбекистана, работавший в заведении. В ходе просмотра записей с камер установили, что между погибшим и 30-летним соотечественником произошла словесная ссора, переросшая в драку. Последний нанес мужчине несколько ударов по голове. 

Подозреваемого уже задержали 7 апреля в квартире в Пушкине. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что пьяный рецидивист восемь раз ударил ножом сожительницу на Рабфаковской улице. 

Фото: Piter.TV 

Теги: купчино, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии