Мигрант избил коллегу до смерти и оставил тело на стоянке ТЦ в Купчино

Между погибшим и 30-летним соотечественником произошла словесная ссора, переросшая в драку.

В Купчино повар кафе погиб в результате конфликта со своим коллегой. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Тело мужчины нашли 6 апреля на стоянке торгового центра на Бухарестской улице. Скончался 47-летний уроженец Узбекистана, работавший в заведении. В ходе просмотра записей с камер установили, что между погибшим и 30-летним соотечественником произошла словесная ссора, переросшая в драку. Последний нанес мужчине несколько ударов по голове.

Подозреваемого уже задержали 7 апреля в квартире в Пушкине. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что пьяный рецидивист восемь раз ударил ножом сожительницу на Рабфаковской улице.

Фото: Piter.TV