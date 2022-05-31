На Морской набережной затопило подвал. Вода продолжает поступать

Жильцы считают, что это связано с намывом территорий.

Подвал в доме №25/1 на Морской набережной затопило. Местные жители обратили внимание на то, что это стало происходить после того, как начались работы на территории северного намыва.

Накануне управляющая организация УК "Сети Сервис" откачала воду, но на видео видно, что в подвале бьют фонтанчики, из-за чего уровень воды вновь поднимается.

Петербуржцы направили обращение главе МО "Гавань" Нэлли Вавилиной, Жилищному комитету и в приемную президента РФ по СЗФО.

Ранее Piter.tv показывал, как жители защищали намыв от застройки.

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