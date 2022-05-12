Жители Васильевского острова перекрыли проезд для техники в защиту северного намыва

Разговор пришлось вести с полицией.

Жители Васильевского острова вечером 11 мая устроили акцию против застройки северного намыва. Они перекрыли дорогу для проезда строительной техники. Петербуржцы хотели бы видеть на территории пляж, а не жилые дома.

Активную борьбу против застройки василеостровцы начали после того, как на участке появилась техника. Застройщиком выступает компания ЛСР. Недавно на Градсовете были представлены эскизы застройки намыва. Там собираются поселить 29 тысяч человек.

Во время проведения акции на место приехала полиция, чтобы освободить проезд для техники. Также на месте находились представители застройщика. Жителей возмутило то, что они не смогли внимательно посмотреть документы, подтверждающие законность проведения работ. О задержаниях не сообщалось.

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