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Инспектор ДПС доставил в больницу подростка, потерявшего сознание в Петербурге

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Отец вынес мальчика из машины и обратился к сотруднику Госавтоинспекции, старшему лейтенанту Михаилу Жданову.

Инспектор ДПС помог доставить в медицинское учреждение школьника, который потерял сознание в День знаний. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

К полицейскому 1 сентября подошел взволнованный водитель, заявивший о том, что его 13-летний сын упал в обморок в Красносельском районе, когда они возвращались с линейки. Отец вынес мальчика из машины и обратился к сотруднику Госавтоинспекции, старшему лейтенанту Михаилу Жданову. Их увезли в Детскую городскую больницу №1. 

Пострадавшего передали медикам. После реанимационных мероприятий ребенок пришел в сознание, состояние стабилизировали. 

Ранее на Piter.TV: сотрудники Госавтоинспекции спасли жизнь водителю на трассе Р-23. 

Видео: пресс-служба МВД России 

Теги: красносельский район, происшествия
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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