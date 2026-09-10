Инспектор ДПС доставил в больницу подростка, потерявшего сознание в Петербурге

Отец вынес мальчика из машины и обратился к сотруднику Госавтоинспекции, старшему лейтенанту Михаилу Жданову.

Инспектор ДПС помог доставить в медицинское учреждение школьника, который потерял сознание в День знаний. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

К полицейскому 1 сентября подошел взволнованный водитель, заявивший о том, что его 13-летний сын упал в обморок в Красносельском районе, когда они возвращались с линейки. Отец вынес мальчика из машины и обратился к сотруднику Госавтоинспекции, старшему лейтенанту Михаилу Жданову. Их увезли в Детскую городскую больницу №1.

Пострадавшего передали медикам. После реанимационных мероприятий ребенок пришел в сознание, состояние стабилизировали.

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Видео: пресс-служба МВД России