Сотрудники Госавтоинспекции спасли жизнь водителю на трассе Р-23

Состояние пострадавшего удалось стабилизировать до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

В Лужском районе Ленинградской области сотрудники специализированного батальона № 2 ГИБДД оказали экстренную помощь участникам тяжелого ДТП. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла в ночное время на 127-м километре федеральной трассы Р-23. Водитель иномарки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим автомобилем.

В результате столкновения пострадали оба водителя и двое пассажиров обоих транспортных средств. На место оперативно прибыл экипаж ДПС. Оценив обстановку, госавтоинспекторы незамедлительно приступили к оказанию первой помощи: у одного из водителей было выявлено обильное кровотечение. Не теряя времени, полицейские наложили жгут и остановили кровопотерю. В условиях ночной трассы и удаленности от крупных населенных пунктов их оперативность стала решающим фактором – состояние пострадавшего удалось стабилизировать до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, все четверо пострадавших были переданы медикам. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. По факту аварии проводится проверка.

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Видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

