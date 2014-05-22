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К сентябрю петербургский бюджет пополнился на 970 млрд рублей
Сегодня, 16:45
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К сентябрю петербургский бюджет пополнился на 970 млрд рублей

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При этом расходы казны достигли 951,2 млрд рублей.

К 1 сентября в бюджет Петербурга поступило почти 970 млрд рублей – это 66,3% от годового плана. Темп роста относительно аналогичного периода прошлого года составил 107%, рассказал вице-губернатор Алексей Корабельников. 

В частности, 70,9% (668,8 млрд рублей) собственных доходов сформированы за счет платежей по налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль организаций. При этом расходы казны достигли 951,2 млрд рублей. 

Исполнение выше аналогичного периода прошлого года и составляет 57,6%. Рост в абсолютном выражении составил +99,4 млрд рублей. 

Алексей Корабельников, вице-губернатор Петербурга 

Ранее на Piter.TV: с начала года в петербургский бюджет поступило 476 млн рублей туристического налога. Денежные средства направляются на развитие инфраструктуры.

Фото: Piter.TV 

Теги: бюджет, доходы и расходы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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