К сентябрю петербургский бюджет пополнился на 970 млрд рублей

При этом расходы казны достигли 951,2 млрд рублей.

К 1 сентября в бюджет Петербурга поступило почти 970 млрд рублей – это 66,3% от годового плана. Темп роста относительно аналогичного периода прошлого года составил 107%, рассказал вице-губернатор Алексей Корабельников.

В частности, 70,9% (668,8 млрд рублей) собственных доходов сформированы за счет платежей по налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль организаций. При этом расходы казны достигли 951,2 млрд рублей.

Исполнение выше аналогичного периода прошлого года и составляет 57,6%. Рост в абсолютном выражении составил +99,4 млрд рублей. Алексей Корабельников, вице-губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: с начала года в петербургский бюджет поступило 476 млн рублей туристического налога. Денежные средства направляются на развитие инфраструктуры.

Фото: Piter.TV