Около 300 жителей Украины подали заявления на поступление в петербургские вузы

Окончательная цифра станет известна только после 25 июля.

Петербургские вузы получили около 4 тысяч заявлений на поступление от иностранных граждан, сообщили Piter.tv в комитете по высшей школе и науки. Данные актуальны на 9 июля, и каждый день цифры могут меняться, предупредили в ведомстве.

От граждан, которые жили в Украине, ДНР, ЛНР поступило около 300 обращений. Прием заявлений на обучение за счет бюджета на очном отделении продолжается до 25 июля. 26 июля начнется процедура зачисления.

Ранее в Смольном сообщали, что люди с иностранным гражданством, которые жили на территории Украины, смогут поступить в вузы по квоте правительства РФ для иностранных граждан. Для справки: в 2021/22 году во квоте в Петербурге обучались 6778 человек. Подробнее о том, как поступить по квоте, можно узнать здесь.

В настоящее время Комитетом по высшей школе и науки прорабатывается вопрос с Миноборнауки России о выделении дополнительных бюджетных мест для абитуриентов из Мариуполя.

Всего, по данным на 9 июля, в вузы Петербурга подали 270 тысяч заявлений.

Подписывайтесь на нашу страничку в "ВКонтакте" и Telegram.

Фото: Piter.tv