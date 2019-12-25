Выпускники школ Донбасса будут поступать в вузы Петербурга на особых условиях

Также возможен перевод из вузов ЛДНР.

Выпускники школ Донбасса смогут поступить в вузы России на специальных условиях. Для беженцев выделят дополнительные места. Об этом 21 июня сообщила пресс-служба Смольного.

Абитуриенты из ЛДНР будут приниматься по квоте для иностранных граждан. Для них по этой квоте добавят дополнительные места к основным. Чтобы перевестись из вузов ДНР и ЛНР нужно будет написать заявление о переводе, приложить к нему копию зачетной книжки и пройти собеседование. Сдавать экзамен не потребуется.

Перечень российских вузов, в которые смогут поступить ребята, еще не определен. При составлении списка учитывается, в том числе, количество мест в общежитиях.

Напомним, приемная кампания началась 20 июня. Для абитуриентов предусмотрено 29 329 тысяч мест на программы бакалавриата и специалитета.

Фото (носит иллюстративный характер): Piter.tv