Абитуриенты из Республики Беларусь будут поступать в вузы Петербурга на равных условиях с гражданами РФ

Выпускные экзамены, которые сдают граждане соседнего государства, являются аналогом ЕГЭ.

Председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов рассказал на пресс-конференции в "ТАСС" о нововведениях приемной кампании в городские вузы в 2021 году.

Абитуриенты из Республики Беларусь смогут также участвовать в борьбе за места в петербургских вузах наравне с гражданами РФ. Экзамены, которые сдают белорусские выпускники, являются аналогом ЕГЭ.

В этом году в списках зачисленных не будет указываться ФИО — вместо них будет СНИЛС или идентификационный номер. Решение было принято на федеральном уровне.

Кроме того, ранее абитуриенты могли подать документы в 5 вузов на 3 направления. Теперь количество направлений может быть увеличено, это оставляют на усмотрения образовательного учреждения. На некоторых специальностях вузы могут выбрать, какой предмет засчитывать как профильный. Например, на одно и то же направление за место могут бороться школьники, которые сдавали разные предметы, например, физику, а другие — информатику.

Ранее Piter.TV узнал, сколько бюджетных мест будет в вузах Петербурга в этом году.

Фото: pixabay.com