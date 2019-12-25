Абитуриенты смогут подать документы на поступление в вузы Петербурга в электронном виде в этом году

В 2020-м году вся приемная кампания проходила только в дистанционном формате. В этом году — в смешанном.

Приемную кампанию в 2021 году ждут изменения. У абитуриентов есть возможность подать документы в электронном виде, как это было в прошлом "пандемийном" году, так и отнести их лично или прислать по почте. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сообщил председатель комитета по высшей школе и науки Андрей Максимов, передал корреспондент Piter.TV.

Сдвигать сроки приема заявлений не планируют. Приемная кампания начнется не позднее 20 июня. Списки с теми, кто подал документы на поступления, будут обновляться на сайте учреждения не 1 раз, как ранее, а 5.

В этом году будет не три, а две волны зачисления. На первой будут приняты в вузы льготники, целевики и победители Олимпиад. Уже 31 июля будет издан приказ со списком зачисленных. "Основная волна" пройдет в начале августа, 5 августа уже будут выпущены все приказы.

Количество бюджетных мест на направления бакалавриата и специалитета увеличили на 1000 мест. В общей сложности было выделено около 29 тыс. бюджетных мест.

Фото: Piter.TV