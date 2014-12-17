  1. Главная
Сегодня, 15:59
К 1 сентября в Петербург поступило свыше 3 млн свежих цветов

Основной объем растений поступил из Нидерландов, Эквадора, Колумбии, Кении, Армении и Израиля.

На территорию Петербурга к 1 сентября поступило свыше 3 млн свежих цветов. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по СЗФО. 

В период с 1 по 29 августа инспекторы проконтролировали 3,4 млн срезанных растений из шести стран мира. Основной объем импортных партий роз, гвоздик, альстромерий, ирисов, хризантем, гипсофил, тюльпанов и нарциссов поступил из Нидерландов, Эквадора, Колумбии, Кении, Армении и Израиля. 

Все партии цветов, соответствующие карантинным фитосанитарным требованиям ЕЭАС, были отправлены в адреса получателей. 

Пресс-служба Россельхознадзора по СЗФО 

Ранее мы рассказывали о том, что в Ботаническом саду Петра Великого стартовала вторая волна цветения роз. 

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по СЗФО 

